Homem confessou ter iniciado incêndio florestal em Portugal

Um homem de 49 anos assumiu nesta segunda-feira (23), no Tribunal da Feira, ter iniciado um incêndio florestal em Fajões, em Portugal, no dia 15 outubro 2017, que foi considerado "o pior dia do ano" em matéria de fogos.





Na primeira sessão do julgamento, o tribunal ouviu ainda uma mulher que afirmou ter visto o réu tentando atear fogo com um isqueiro.



"Ele estava escondido atrás de um pinheiro olhando para o fogo. Tirou um isqueiro do bolso e agachou-se no mato e eu disse que ia chamar a guarda", disse a testemunha.



O indivíduo abandonou o local a pé, tendo sido interceptado poucos metros à frente por vários populares que o detiveram até a chegada da GNR.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o réu ateou fogo em quatro pontos de ignição diferentes, na vegetação rasteira ali existente.



Quando tentava efetuar a quinta ignição, junto de umas habitações, foi surpreendido por uma moradora que, quando viu o viu com um isqueiro na mão junto ao mato, chamou pelo mesmo, que deixou o local.



Os focos incendiários provocados pelo homem rapidamente se alastraram pelo restante da floresta, vindo a consumir uma área de 16 hectares de vegetação constituída por mato, pinheiro e eucaliptos.



O MP diz que as chamas só não atingiram outros bens, entre eles uma capela e habitações ali existentes, devido à pronta e eficaz atuação dos bombeiros.



O homem, que está em prisão preventiva, é acusado de um crime de incêndio florestal.



Os incêndios de outubro que atingiram as regiões Centro e Norte provocaram 48 mortos.



O dia 15 de outubro foi considerado o "pior dia do ano" em termos de fogos florestais, tendo-se registrado quase 500 focos, de acordo com o relatório da comissão técnica independente aos incêndios.

Perante o coletivo de juízes, o homem confessou o crime, mas não apresentou qualquer justificação para a sua conduta, limitando-se a dizer que antes tinha bebido "dois litros de vinho, mais ou menos". "Passou alguma coisa pela cabeça. Bebi uns copos a mais e olhe", disse o réu, encolhendo os ombros.O homem afirmou ainda que só ateou fogo uma vez, contrariando o que disse à Polícia Judiciária quando participou na reconstituição dos fatos.