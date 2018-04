Homem armado com faca mata sete estudantes na China

Outras 12 crianças ficaram feridas; agressor foi preso, mas não há informações sobre sua motivação para o ataque

Um homem armado com uma faca matou sete estudantes e feriu outros 12 nesta sexta-feira (27) quando voltavam para casa no norte da China, anunciaram autoridades locais.

O autor do crime foi preso e as crianças feridas estão recebendo atenção médica, informou o departamento de propaganda do condado de Mizhi, na província de Shanxi, sem fornecer maiores detalhes.

A idade das vítimas não foi informada, mas poderiam ter entre 12 e 15 anos.

Os ataques com faca são comuns no país. Em fevereiro, um homem armado com uma faca matou uma mulher e feriu 123 pessoas em um shopping em Pequim.

No ano passado, um homem com uma faca de cozinha matou duas pessoas e feriu 9 outras em um supermercado de Shenzen, no sul do país.

E em janeiro de 2017, igualmente com uma faca de cozinha, um homem feriu 11 crianças em uma creche da região autônoma de Guangxi Zhuang (sul).