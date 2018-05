Holanda e Austrália responsabilizam a Rússia por MH17

Declaração feita nesta-feira (25) pelo governo holandês pode resultar em ações judiciais

Holanda e Austrália afirmam que a Rússia é "responsável" pela tragédia do voo MH17 da Malaysia Airlines, derrubado por um míssil quando sobrevoava a Ucrânia em 2014, afirmou nesta sexta-feira (25) o governo holandês, uma declaração que pode resultar em ações judiciais.



Os dois países, dos quais procediam grande parte das 298 vítimas, "consideram a Rússia responsável por sua participação na queda" do avião comercial da companhia Malaysia Airlines, afirmou o governo holandês em um comunicado.



A declaração foi divulgada um dia depois da equipe internacional que investiga a tragédia do voo MH17 da Malaysia Airlines ter revelado pela primeira vez que o míssil utilizado para derrubar o avião foi transportado por uma brigada militar russa.



Moscou, no entanto, negou rapidamente a acusação e afirmou que nenhum projétil destas características atravessou a fronteira entre Rússia e Ucrânia.