Harry e Meghan se casam unindo tradição e modernidade

Assistente social e professora de ioga, com tranças rastafári e um piercing no nariz, Doria é "um espírito livre", nas palavras da própria filha Meghan.



Durante os votos, Harry e Meghan continuram de mãos dadas. Os dois já eram conhecidos por dar as mãos durantes compromissos oficiais, algo que não é comum na etiqueta da família real. O príncipe William e Kate, por exemplo, poucas vezes apareceram de mãos dadas.



O casamento foi celebrado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, mas também contou com um animado sermão do bispo americano Michael Bruce Curry, que incluiu citações de Martin Luther King em seu discurso.



No momento da troca de alianças, Harry também recebeu um anel. Diferentemente do irmão William, ele irá usar a aliança de casamento.



Para finalizar a cerimônia, a canção "Stand By Me" foi cantada por um coro gospel.



O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle se casaram, neste sábado (19), em um casamento com transmissão ao vivo para todo o mundo. A cerimônia teve algumas quebras de protocolo e mostra a tendência do casal em trazer novidades para a família real.Meghan Markle entrou sozinha na igreja de São Jorge, em Windsor. Até a metade do caminho, a atriz americana caminhou sem acompanhante, até que foi recebida pelo sogro, o príncipe Charles, que a levou para o altar.Sem a presença do pai, Thomas Markle, Meghan se casou acompanhada da mãe, Doria Raglang, que também quebrou a tradição na família real.

Após o casamento, os agora duque e duquesa de Sussex, deixaram a igreja e entraram em uma carruagem aberta para saudar as milhares de pessoas que acompanharam a cerimônia em telões.



Neste sábado, a rainha Elizabeth II nomeou Harry duque de Sussex, conde de Dumbarton e barão de Kilkeel, respectivamente, um título nobiliário inglês, escocês e norte-irlandês, como determina a tradição.

Meghan passa a ostentar os mesmos títulos agora após o casamento.

Após o passeio de carruagem diante do público começará a parte privada do casamento, com um almoço oferecido por Elizabeth II no castelo de Windsor e uma festa à noite na mansão Frogmore, presente do pai do noivo, o príncipe Charles de Gales.

Nas ruas de todo país foram organizadas festas e o dia acabará com a aguardada concessão que permite aos pubs funcionar até mais tarde que o habitual.