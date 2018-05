Harry e Meghan começam nova vida e devem adiar lua de mel

O príncipe Harry e Meghan Markle começaram, neste domingo (20), a sua nova vida depois de um casamento espetacular e inovador em Windsor no sábado, mas, com algumas obrigações reais na agenda, a lua de mel terá que esperar.

Os novos duque e duquesa de Sussex terão na terça-feira o seu primeiro compromisso oficial ao se juntarem ao príncipe Charles nos jardins do Palácio de Buckingham para um evento dedicado a obras de caridade.

O príncipe e a ex-atriz americana deram o esperado "sim" na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, durante uma cerimônia que combinou o esplendor da monarquia britânica com contribuições da cultura afro-americana, o que foi celebrado pela imprensa como um "triunfo".

Meghan, de 36 anos e que já havia se divorciado, se tornou o primeiro membro da família real britânica com um pai branco e uma mãe negra, ao se casar com o filho mais novo, de 33 anos, da princesa Diana.

O casal foi aclamado por mais de 100 mil pessoas, muitas delas turistas estrangeiros, que se deslocaram até Windsor, cidade localizada a 30 quilômetros de Londres.

"Obrigado a todos que vieram a Windsor e aos que acompanharam (o casamento)", tuitou a conta oficial da família real, acompanhado de fotos da animada multidão.

À noite, Harry e Meghan se encontraram com 200 amigos e familiares para uma recepção organizada pelo príncipe Charles na mansão Frogmore House, perto do castelo.



Harry levou sua nova esposa em um Jaguar E-Type conversível cuja placa é E190518, a data do casamento. Meghan, usando um vestido de crepe de seda de Stella McCartney, fez um discurso, mais uma vez fugindo da tradição.

Vários famosos compareceram ao casamento, incluindo George Clooney e Serena Williams, que estiveram presentes na festa, que também contou com fogos de artifício que iluminaram o céu Windsor.



'Foi um triunfo'

Neste domingo, a imprensa britânica analisou em profundidade o casamento, rivalizando em elogios para comentar a cerimônia.

"Sob um resplandecente sol de maio, o casamento do novo duque e da duquesa de Sussex foi o reflexo de sua personalidade: um casal relaxado, agradável, glamouroso e adorável. Foi um triunfo", escreveu o Sunday Telegraph, com uma foto na capa do casal se abraçando.

"A noiva estava sublime", acrescentou o jornal conservador, antes de afirmar que a "Disney não poderia ter criado uma princesa melhor".

"O melhor de todos os casamentos reais", se atreveu o jornal Sun on Sunday, para o qual esta união supõe uma "mudança histórica" para a monarquia.

"Foi um dia que permanecerá por muito tempo em nossa memória e foi um símbolo maravilhoso do país que nos tornamos".

Em um editorial menos entusiasmado, o jornal The Guardian preferiu não exagerar no possível impacto deste casamento. Embora moderno em comparação com seus pais, Harry e Meghan não são nada revolucionários, destacou o jornal, assinalando que a noiva "abandonou" a sua carreira e que o príncipe Harry "não demonstrou que desejava ter uma".

"Como todos os casamentos, existe um sentimento de renovação, inclusive de otimismo", apontou o jornal. "Mas amanhã, o Brexit continuará aqui", concluiu o Guardian.