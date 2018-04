Guia supremo do Irã defende 'relação com o mundo'

O aiatolá Ali Khamenei, o guia supremo do Irã, acha "favorável" que seu país tenha relações com o mundo. A informação veio da sua página on-line, nesta segunda-feira (30), enquanto Washington ameaça deixar um acordo com o Irã que tenta tirar o seu isolamento internacional.



No mesmo comunicado, Khamenei também ameaçou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de ser "um gabinete de guerra contra o sistema da República Islâmica" e afirmou que o mundo não se resume "à América e a alguns países europeus".