Guerra comercial de Trump contra a China vira realidade

Após meses de ameaças e tentativas infrutíferas de evitar uma guerra comercial entre as maiores economias mundiais, o aumento das tarifas dos EUA sobre US$ 34 bilhões em exportações chinesas vai valer a partir desta sexta-feira (6).

O cenário está armado: a China anunciou represálias imediatas contra produtos americanos e, por sua vez, o presidente Donald Trump respondeu que aumentará progressivamente as penalidade a um total de US$ 450 bilhões em bens.



A disputa deve ter efeito sobre as cadeias mundiais de suprimentos, elevar os custos para empresas e consumidores e causar perturbações nos mercados mundiais de ações, que vêm registrando volatilidade.



O governo Trump está conduzindo disputas comerciais em múltiplas frentes, ao impor tarifas sobre aço, alumínio, painéis solares e lavadoras de roupas importados de Canadá, México, União Europeia e Japão.

Além disso, a Casa Branca ameaça impor tarifas às importações de automóveis.

Trump diz que as medidas têm como objetivo beneficiar as empresas americanas, que, segundo sua visão, poderiam se tornar mais competitivas. Ele diz que a taxação visa pressionar a alteração de um padrão de práticas desleais de comércio chinês e de roubo de propriedade intelectual americana.





* Com France Press