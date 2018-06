Guatemala sobe alerta após nova explosão

Número de mortos chega a 75 e há cerca de 200 desaparecidos; vulcão deve permanecer em 'repouso ativo'

Após registrar uma nova explosão na terça-feira (5), as autoridades da Guatemala alertaram para o aumento de atividade do Vulcão de Fogo. Desde a erupção do fim de semana, ao menos 75 morreram e cerca de 200 estão desaparecidas no país.



O vulcão voltou a entrar em erupção na terça, o que fez com que o instituto sismológico, vulcânico e meteorológico Insivumeh intensificasse os alertas. As equipes de resgate precisam suspender os trabalhos e buscar abrigo. Milhares de pessoas estão desabrigadas e sete comunidades foram evacuadas na terça.



O diretor do estatal Instituto de Vulcanologia, Eddy Sánchez, disse à agência France Presse que, após a forte erupção de domingo (3), o vulcão liberou "muita energia" e entrou em uma fase de "repouso ativo". Isso significa que, embora possa gerar explosões fortes, não chegariam "a ser catastróficas" nos próximos meses.



As autoridades indicaram que, até o momento, apenas 17 pessoas mortas puderam ser identificadas por meio "das impressões digitais e por características físicas".

Além disso, a tragédia deixa 46 feridos, 3.271 evacuados e 1.877 abrigados nos departamentos de Escuintla (sul) e Sacatepéquez (oeste). Junto com o de Chimaltenango (oeste), estes são os mais afetados pela erupção vulcânica

O porta-voz da Conred (Coordenadoria para a Redução de Desastres), David de León, explicou que, segundo análises de especialistas, novamente poderiam ser registrados fluxos piroclásticos, que estão formados de lava, água, varas e pedras que descendem do cume, a 3.763 metros de altura e situado 35 km ao sudoeste da capital.

O papa Francisco ofereceu nesta terça-feira (5) "orações por todos os que sofrem as consequências desse desastre natural".