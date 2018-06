Guatemala encerra buscas por desaparecidos após erupção

As autoridades da Guatemala encerraram neste domingo (17) as buscas por desaparecidos na área devastada por uma violenta erupção do vulcão de Fogo no início de junho, deixando ao menos 110 mortos.

O porta-voz da Conred (Coordenação para Redução de Desastres), David de León, informou a jornalistas que a decisão sobre as quase duas centenas de desaparecidos foi tomada em uma reunião com as autoridades do departamento de Escuintla, área mais afetada pelo vulcão.

Segundo o porta-voz, relatórios apontam que a área das comunidades de San Miguel Los Lotes e El Rodeo, no município de Escuintla é inabitável e de alto risco.



Na área de Alotenanfo, Sacatepéquez, o corpo de bombeiros voluntário decidiu fazer uma exceção e continuar com a busca de dois companheiros desaparecidos no dia da tragédia.

Na prática, as atividades de busca já estavam suspensas desde a tarde de sexta-feira (15) devido às condições climáticas. No entanto, a COnred não informou se a área será declarada como cemitério.