Grupo de rebeldes deixa região síria após ataque químico

O grupo rebelde Yaish al Islam, que controlava a cidade síria de Duma, afirmou que não restava outra opção a aceitar a evacuação, que ocorreu após um ataque químico que foi atribuído ao regime de Damasco. O chefe do birô político, Yasser Delwan, se manifestou sobre o assunto: "Evidentemente, foi o ataque químico que nos levou a aceitar partir."



O suposto ataque químico foi denunciado no sábado (7) pelos rebelde e no domingo (8) o regime sírio anunciou um acordo de evacuação que foi aceito pelo grupo, que ainda permanece em Ghuta. Até agora, milhares de pessoas (entre combatentes, suas famílias e civis) já deixaram Duma.

O líder do Yaich al Islam, Issam Bouwaydani, foi um dos evacuados. "Todos os líderes não partiram. As partidas continuam", aponta Delwan.