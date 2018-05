Grupo de Lima faz 'último apelo' à Venezuela para suspender eleições

O Grupo de Lima, bloco de países que questiona o governo de Nicolás Maduro, fez nesta segunda-feira (14) um último apelo pela suspensão das eleições gerais previstas para o próximo domingo na Venezuela, em meio a uma profunda crise política e econômica.

Os países do Grupo de Lima fazem "um último apelo ao governo venezuelano para suspender as eleições gerais previstas para o próximo 20 de maio", disse o chanceler mexicano, Luis Videgaray, durante coletiva de imprensa celebrada após reunião do grupo na Cidade do México.

Alguns partidos de oposição boicotaram a eleição, alegando que se trata de uma fraude para legitimar mais uma vitória de Maduro.