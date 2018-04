Governo sírio anuncia acordo para rebeldes saírem de Duma

A retirada do conjunto dos rebeldes está prevista para acontecer nas próximas 48 horas, segundo a Sana.

"Chegou-se a um acordo (...) para a saída de todos os terroristas do Yaish al-Islam em 48 horas" para que se dirijam para Jarablos, uma cidade controlada pelos rebeldes na província de Aleppo (norte), afirmou a Sana.

O acordo prevê que os rebeldes libertem os reféns em seu poder. As evacuações são iminentes, e "dezenas de ônibus" já entraram em Duma, acrescentou a mesma fonte.

Esse anúncio surge após os bombardeios deste fim de semana e de um suposto ataque químico contra a cidade de Duma. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) e as equipes de emergências, o ataque teria deixado dezenas de mortos. O governo nega.

Nas mãos do Yaish al-Islam, Duma é o último reduto ainda sob controle dos rebeldes em Ghuta Oriental. Ao final de uma devastadora ofensiva lançada em 18 de fevereiro, as forças do governo agora controlam 95% dos territórios rebeldes na região. Até então, em meio às divisões internas, o Yaish al-Islam insistia em sua determinação de permanecer em Ghuta.

Após acordos de retirada negociados por Moscou, um aliado de Damasco, dois grupos rebeldes já deixaram Ghuta. Mais de 46.000 combatentes e civis foram transferidos de ônibus para Idlib (noroeste), uma das províncias que não estão sob controle do governo.