Aliado do governo português quer acabar com vistos Gold

Bloco de Esquerda, partido que faz parte do Executivo, diz que concessão dos vistos Gold só criou especulação imobiliária; brasileiros são a 2ª nacionalidade que mais recebeu a autorização

O Bloco de Esquerda (BE), partido que é parte do governo português, quer acabar com a concessão de vistos Gold em Portugal, por meio de um projeto de lei. Os brasileiros são a segunda nacionalidade que mais recebe o chamado visto Gold, atrás dos chineses.



Segundo o partido, esta medida para permitir que estrangeiros que invistam no país tenham autorização para residir é causa de especulação imobiliária, tráfico de influências e corrupção. Apenas nove dos 5.700 processos de visto Gold concedidos desde outubro de 2012, quando foi criada a modalidade, criaram emprego, disse a líder do BE, Catarina Martins. Apenas no ano passado, 1.351 cidadãos estrangeiros receberam o visto.



De acordo com documento apresentado ao Parlamento, o BE denuncia que os vistos Gold são um fator que contribui para a proliferação da criminalidade econômica. "Essa é, aliás, uma ideia que cada vez ganha mais força não só em Portugal como também na Europa. Recentemente, o Parlamento Europeu debateu o fato de Portugal ser um dos países que dá guarida a este esquema", diz o documento.



A eurodeputada portuguesa socialista Ana Gomes vinha criticando os vistos Glod. Ela os classifica como venda imoral de cidadania portuguesa. "A Europa tem essa atitude bastante negativa – vergonhosa, do meu ponto de vista – em relação a migrantes pobres. A Europa precisa de migrantes para combater o declínio demográfico e tem essa atitude hipócrita de dificultar e obrigar as pessoas a colocar a vida em risco. E, em relação aos ricos, tapete dourado. Isso é imoral", enfatiza Ana Gomes.



Em Portugal, estrangeiros que comprem imóveis com valor mínimo de € 500 mil (R$ 1,875 milhão) recebem o visto Gold. O instrumento permite que os beneficiários solicitem a cidadania portuguesa após seis anos no país e circulem livremente por 26 países europeus (definido pelo Acordo Schengen).



A exigência mínima para investimento em imóvel é de € 500 mil, mas esse valor pode cair para € 350 mil (R$ 1,31 milhão) caso a propriedade esteja em área de interesse de recuperação.



Inicialmente, havia a exigência de que os estrangeiros passassem pelo menos 30 dias por ano em Portugal, mas a regra foi flexibilizada. Hoje são necessários sete dias corridos ou 14 alternados.



Após cinco anos com o visto Gold, o estrangeiro pode pedir o visto definitivo, e após seis anos, pelas regras atuais, a cidadania portuguesa.



A modalidade foi criada pelo ex-premiê Pedro Passos Coelho (PSD), de centro-direita, e foi mantida pela gestão do socialista António Costa, que está no poder desde novembro de 2015 com o apoio parlamentar da esquerda: BE, PCP (Partido Comunista Português) e os Verdes.

O objetivo era atrair investimento e criar empregos em Portugal em meio à crise financeira global no país, que parou a construção civil local.