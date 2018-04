Governo liberta detidos e avança diálogo na Nicarágua

Protestos contra reforma da previdência tiveram choques entre manifestantes e polícia; ao menos 27 pessoas morreram, segundo o governo

Autoridades da Nicarágua libertaram nesta terça-feira (24) dezenas de jovens presos nos protestos da última semana, além de terem retirado o bloqueio à transmissão de uma última emissora censurada, abrindo caminho para o diálogo.



A proposta de diálogo nacional para superar a crise parece avançar com a decisão dos bispos católicos de mediar o processo, o que foi saudado pelo presidente nicaraguense, Daniel Ortega, e pelo secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro.



Dezenas de manifestantes tinham sido presos desde o início dos protestos, na quarta-feira passada (18), contra a reforma do sistema previdenciário, um decreto finalmente revogado pelo presidente Daniel Ortega no domingo (22), embora o clima de tensão tenha permanecido. Os protestos, com saques e violentos choques entre manifestantes e polícia, deixaram pelo menos 27 mortos, segundo o governo.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu que "as autoridades nicaraguenses assegurem que haja investigações em breve, profundas, independentes e transparentes sobre essas mortes".



A vice-presidente Rosario Murillo anunciou na segunda (23) que o governo tinha aceitado libertar os jovens presos a pedido do arcebispo de Manágua, o cardeal Leopoldo Brenes, a fim de criar um clima propício ao diálogo, para buscar uma saída à turbulência no país.



A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos lamentou as mortes durante a repressão aos protestos e pediu ao governo de Daniel Ortega que investigue "de forma rápida e exaustiva" a resposta da força pública às manifestações e aplique as sanções correspondentes.