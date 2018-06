Governo do Canadá defende cultivo de maconha em casa

Direito está no âmbito de um projeto de lei que legaliza o consumo recreativo da substância

O governo do Canadá defendeu nesta quarta-feira (13) o direito de seus cidadãos a plantar maconha em suas casas, no âmbito de um projeto de lei que legaliza o consumo recreativo desta substância.



O governo liberal rejeitou 13 das 46 emendas propostas pelo Senado, que havia aprovado o projeto de lei na semana passada, ao final de sete meses de estudo.



Uma das emendas pretendia dar às províncias o direito de escolher proibir o cultivo doméstico da maconha, como desejavam fazer Manitoba e Quebec.



"Reconhecemos que há perspectivas diversas em todo o país mas fizemos estudos e consultas em relação ao cultivo doméstico", declarou à imprensa o primeiro-ministro, Justin Trudeau, ao justificar a decisão do governo de autorizar o cultivo de no máximo quatro plantas de cannabis.



Nos próximos dias, a Câmara dos Comuns, onde o governo liberal é maioria, debaterá novamente determinadas emendas antes de reenviar o projeto de lei ao Senado.