Governo de Bangladesh pede a estudantes fim de protestos

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina (no poder desde 2009), pediu neste domingo (5) aos estudantes que protestam pelo oitavo dia consecutivo que voltem para suas casas e interrompam as manifestações contra a insegurança nas estradas, que provocaram confrontos com a polícia.Nos últimos dias, milhares de estudantes bloquearam parte da capital Dacca para exigir mais segurança nas estradas, após as morte de dois jovens atropelados por um ônibus em alta velocidade.As manifestações cresceram rapidamente e no sábado (4) as autoridades cortaram a internet nos telefones celulares em diversas regiões, de acordo com a imprensa, para tentar conter a mobilização.