Governo da Venezuela avalia revogar mandato de opositores

Número dois do chavismo, Diosdado Cabello não informou o motivo que justificaria a medida

O governo venezuelano avalia revogar o mandato de deputados da maioria opositora por meio de um referendo revogatório, informou nesta segunda-feira (16) o número dois do chavismo, Diosdado Cabello.



"Já temos os cálculos feitos, faltaria a decisão política de fazer ou não fazer (o referendo). Alguns já começaram a ficar nervosos", afirmou em entrevista coletiva o vice-presidente do governista PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela).



Cabello não informou o motivo que justificaria a consulta nem quantos legisladores poderiam estar envolvidos.



A Constituição venezuelana estabelece que todos os cargos de eleição popular podem ser revogados por meio de referendo, sempre que for cumprida a metade do período para o qual o político se elegeu.



Os deputados da Assembleia Nacional, de ampla maioria opositora, foram eleitos em dezembro de 2015.