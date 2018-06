Governo da Nicarágua lança ofensiva contra forças rebeldes

Operação busca retomar controle da cidade de Masaya, declarada em rebeldia por seus habitantes; ao menos três pessoas morreram

Forças do governo da Nicarágua lançaram nesta terça-feira (19) uma ofensiva para recuperar o controle da cidade de Masaya (35 km a sudeste de Manágua, capital), declarada em rebeldia por seus habitantes, o que deixou ao menos três mortos.



As forças governamentais, apoiadas por tratores e caminhões da Prefeitura de Manágua, suspendiam os bloqueios na estrada para Masaya. Rajadas de fuzil era ouvidas em várias regiões da cidade e em sua entrada principal.



"Organismos internacionais estão sabendo do ataque a Masaya. Pedimos ao governo da Nicarágua que pare com a repressão e não prejudique mais sua imagem com a comunidade internacional", tuitou o arcebispo auxiliar de Manágua, Silvio Báez.



"Este governo tem que demonstrar vontade política. Isso não é um jogo, isso é sério para o futuro da Nicarágua. Aqui não se pode continuar assassinando mais pessoas", declarou o arcebispo.



O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, vem sofrendo pressões desde abril deste ano para deixar o governo. A pressão se intensificou devido à tentativa do governo de fazer passar uma reforma da previdência que despertou reação contrária por todo o país.