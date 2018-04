Governo chileno capitalizará mineradora Codelco, mas cobra austeridade

O governo do Chile capitalizará a estatal Codelco, a maior produtora de cobre do mundo, embora exija maior austeridade da empresa, anunciou nesta quinta-feira (26) o ministro de Fazenda, Felipe Larraín.

"Participaremos com a capitalização que for necessária" para manter as condições de crédito no mercado, graças ao apoio do Estado chileno, disse Larraín ao fim da reunião de acionistas.

"Temos até 30 de junho para poder decidir sobre o montante da capitalização", disse à imprensa.

Entre 2014 e 2017, a Codelco recebeu 57% da capitalização programada para executar os projetos estruturais, alcançando US$ 1,82 bilhão, informou o diretor-executivo da empresa, Nelson Pizarro, à junta de acionistas, segundo um comunicado da empresa.