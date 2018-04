Governador venezuelano reclama de falta de água para piscina

Em seu Twitter, Rafael Lacava ameaçou empresa de distribuição de água; usuários responderam com ironia sobre miséria no país

Enquanto a maior parte da população venezuelana sofre com racionamento de água, além de falta de alimentos e medicamentos, o governador do Estado de Carabobo, Rafael Lacava, postou esta semana em seu perfil no Twitter um vídeo com uma reclamação: não há água para sua piscina.



"Assim está a piscina da casa do governador. Não há água!", reclamou Lacava, de 49 anos. O político do partido governista PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela) é conhecido por seu plano de segurança conhecido como "Carro do Drácula" que, segundo ele, diminuiu o nível de criminalidade na região.



Para resolver a questão, Lacava ameaçou a empresa pública que fornece água. "Se amanhã à noite eu vir que não houve qualquer tipo de melhoria na distribuição, vai sair o Carro do Drácula. Estou avisando", alertou.