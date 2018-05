Google perde funcionários por participação em projeto militar

Colaboradores da empresa justificam demissões por falta de transparência dos executivos em decisões comerciais

Um grupo de funcionários do Google se demitiu em protesto ao envolvimento da empresa num projeto desenvolvido pelo Pentágono.



Há três meses, foi a conhecimento público a decisão do Google de fornecer inteligência artificial a este programa militar chamado Maven, cujo objetivo é agilizar a análise de imagens capturadas por drones ao identificar pessoas e objetos automaticamente.



Segundo o site especializado Gizmodo, os funcionários pediram demissão por razões éticas e preocupações mais amplas sobre as decisões políticas do Google.



Em entrevistas à imprensa dos EUA, os funcionários afirmam que os executivos da empresa tornaram-se menos transparentes sobre decisões comerciais e parecem menos interessados em ouvir as opiniões de seus empregados.



Sobre o projeto Maven, o Google está ajudando o Departamento de Defesa dos EUA a implementar análise de vídeos e imagens coletadas por drones. Com esse projeto funcionando, os drones americanos poderiam identificar um alvo rapidamente e de uma longa distância.



A participação da empresa numa guerra de drones preocupa os ex-funcionários, mesmo o Google defendendo sua participação no projeto, alegando não ter fins ofensivos.



Além das demissões, quase 4 mil funcionários manifestaram oposição ao envolvimento da empresa no projeto através de uma petição que pede que o Google cancele imediatamente o contrato e estabeleça uma política contra ajudar projetos militares.