G7: EUA devem dar 'sinais positivos' para evitar escalada, adverte França

Todos os outros países do grupo pagam tarifas com o objetivo de conter uma produção excessiva na China

A França exortou neste sábado os Estados Unidos a enviarem imediatamente uma mensagem positiva aos aliados europeus e parceiros do G7, para evitar uma guerra comercial, enquanto o Canadá expressou sua "decepção", após uma reunião de ministros do grupo naquele país.



"Direi claramente (...) que cabe ao governo americano tomar as boas decisões para acalmar a situação e reduzir as dificuldades. A próxima semana dependerá da decisão que o governo esteja disposto a tomar nos próximos dias e horas", declarou o ministro das Finanças Bruno Le Maire.



"Fizemos todo o possível para tentar reduzir as dificuldades, mas temos que levar em conta a realidade política da situação", comentou Le Maire, destacando que as medidas de resposta da União Europeia estão prontas, e alertando que não queria falar em "represálias, porque queremos evitar a guerra comercial".



O ministro canadense das Finanças, Bill Morneau, assinalou em entrevista coletiva que seus colegas e os governadores de bancos centrais "solicitaram ao secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, que comunicasse à Casa Branca sua preocupação unânime e decepção" com a posição de Washington.