O funeral do astrofísico britânico Stephen Hawking acontece neste sábado (31), na igreja da Universidade de Cambrige, onde Hawkings trabalhou por 52 anos. O ator Eddie Redmayne, ganhador do Oscar de melhor ator em 2016 pela interpretação do papel do astrofísico no filme "A Teoria de Tudo", discursa na cerimônia privada, onde são esperadas cerca de 500 pessoas, entre amigos, colegas e familiares.

Hawkings faleceu no dia 14 de março, em sua casa em Cambrige, aos 76 anos. Apesar de ateu convicto, a família optou por um funeral tradicional. "A vida e o trabalho de nosso pai significaram muitas coisas para muitas pessoas, religiosas e não religiosas. Por isto, a cerimônia será inclusiva e tradicional, refletindo a amplitude e diversidade de sua vida", afirmaram seus filhos, Lucy, Robert e Tim, em um comunicado.