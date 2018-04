França prende suspeito de roubar Kim Kardashian

O crime foi considerado o maior cometido contra uma única pessoa na França nos últimos 20 anos.

Um homem foi detido esta semana na Côte d'Azur, litoral sul da França, por envolvimento com o roubo sofrido pela socialite Kim Kardashian, em outubro de 2016, em Paris. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) por uma fonte ligada à investigação.Ao todo, 10 pessoas - todos criminosos conhecidos dos serviços policiais - foram indiciados até agora no caso. Seis permanecem em prisão provisória.O roubo aconteceu na madrugada do dia 3 de outubro de 2016 em um hotel de luxo em Paris onde Kim Kardashian estava hospedada. Os bandidos a fizeram refém por cerca de uma hora e levaram 9 milhões de euros em joias, entre elas o anel de casamento da socialite, avaliado em US$ 4 milhões.