França diz que postura dos EUA sobre o Irã favorece conservadores

Segundo o ministro das Relações Exteriores na França, postura americana pode aumentar os riscos de conflitos no Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, afirmou nesta quarta-feira (23) que a postura americana a respeito do Irã favorecerá os conservadores, ao invés dos moderados, e aumentará os riscos de conflito no Oriente Médio.



"Este conjunto de sanções que será organizado contra o Irã não favorecerá o diálogo, ao contrário, favorecerá a presença e a pujança dos conservadores no Irã, enfraquecerá o presidente Rohani, que queria negociar", declarou à rádio France Inter.



"Esta postura pode colocar a região em um risco maior do que hoje", completou.



O governo dos Estados Unidos prometeu na segunda-feira impor ao Irã as sanções "mais fortes da história", caso Teerã não ceda a uma lista de severas exigências para um "novo acordo" sobre seu programa nuclear, depois que Washington abandonou o texto de 2015.



Esta retirada supõe o retorno de uma série de sanções americanas contra as empresas que trabalham com o Irã.



O ministro francês das Relações Exteriores repetiu seu temor de um "conflito regional" pela conjunção das crises na Síria e Irã. Ao ser questionado se existe um risco de guerra, respondeu: "Sim".