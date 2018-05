Formação do novo governo italiano entra na reta final

Líderes das forças políticas se reunirão nesta quinta-feira (17) para decidir as últimas divergências de novo governo italiano

Os líderes do M5S (Movimento 5 Estrelas, antissistema) e da Liga (extrema-direita) terão um novo encontro nesta quinta-feira (17) para tentar solucionar as últimas divergências sobre seu programa comum e decidir o perfil do futuro chefe de Governo.



As duas forças políticas anunciaram na quarta-feira (16) à noite que redigiram um "contrato para o governo da mudança", de 22 pontos e 40 páginas.



O texto foi apresentado aos líderes do M5S e da Liga, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, que o discutiram durante a madrugada.



Em vídeos divulgados nas redes sociais, os dois líderes prometeram que o programa de governos será submetido ao voto dos militantes dos partidos, na internet no caso do M5S e em estandes no sábado (19) e domingo (20) para a Liga.