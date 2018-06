'Foi genial', disse Mike Pompeo sobre encontro com general norte-coreano

O braço direito de Kim Jong Un, general Kim Yong Chol, e o diplomata norte-americano Mike Pompeo se juntaram em Nova York, com objetivo de preparar a cúpula entre Donald Trump e o líder norte-coreano.



Os dois já tinham se reunido duas vezes na Coreia do Norte, e dessa vez mantiveram um encontro durante a tarde em um dos prédios próximos à sede da Organização das Nações Unidas. Pompeo foi acompanhado de Andrew Kim, chefe da seção para a Coreia do Norte da CIA.



Pompeo e Yong Chol também participaram de um jantar de trabalho no apartamento de um diplomata americano, que durou apenas meia hora.





Para os jornalistas, o diplomata disse que o encontro foi "genial". O objetivo desses encontros é a conclusão do planejamento da cúpula prevista para 12 de junho em Singapura.

Kim Jong Chol é o representante de mais alto nível da Coreia do Norte a pisar em solo americano nos últimos 18 anos, desde a visita do vice-marechal Joe Myong Rok, que se reuniu em 2000 com o presidente Bill Clinton.



O general também é alvo de sanções americanas que provavelmente foram suspensas para sua chegada em Nova York. "Imagino que o necessário tenha sido feito", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.



No dia 7 de junho, Trump finalmente se reunirá com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O encontro acontece na Casa Branca e um pouco antes da cúpula do G7 no Canadá.