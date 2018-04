FMI avaliará corrupção de forma 'mais sistemática'

22.04.2018 14:05

Fundo adota novo marco regulatório para avaliar de forma "mais sistemática" seus 189 países-membros

O FMI (Fundo Monetário Internacional) anunciou neste domingo (22) a adoção de um novo marco regulatório para avaliar de forma "mais sistemática" a corrupção em seus 189 países-membros, destacando seus efeitos negativos sobre crescimento, investimento e receita fiscal.



As novas medidas aprovadas pelo comitê diretor do FMI em 6 de abril, autoriza as equipes da instituição "avaliar regularmente" a natureza e a gravidade da corrupção, segundo um comunicado.



"Adotamos um marco para uma maior participação na governança e na corrupção, que busca um compromisso mais sistemático, equitativo, efetivo e sincero com os países-membros" que entrará em vigor a partir de 1º de julho, indica.



A luta contra a corrupção não deveria se limitar a enviar culpados à prisão. "Sua viabilidade a longo prazo passa por reformas regulatória e institucionais para melhorar a transparência e a responsabilização", aponta o FMI.



O Fundo também planeja controlar empresas privadas envolvidas em corrupção.



Os países-membros são estimulados "a permitir uma avaliação de suas disposições jurídicas e institucionais" no âmbito das missões do FMI.