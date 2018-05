Filha de ex-espião russo envenenada diz que voltará ao seu país 'no futuro'

Yulia Skripal, que foi envenenada junto com seu pai, o ex-espião Serguei Skripal, na Grã-Bretanha em março, declarou em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (23) que deseja voltar à Rússia, mas antes precisa se recuperar completamente.

"Recebi alta do hospital em 9 de abril, mas continuo em tratamento", explicou Yulia Skripal no vídeo, retransmitido pela televisão estatal russa. "Espero voltar à Rússia no futuro", indicou.

Skripal, de 33 anos, está sob proteção do governo britânico. Falando em russo, Yulia declarou que não está pronta para receber ajuda da embaixada de seu país. "Quero ajudar meu pai a se restabelecer completamente", declarou.

Serguei e Yulia Skripal foram encontrados inconscientes no banco de um parque, não muito longe da casa do ex-espião na cidade inglesa de Salisbury, em 4 de março.