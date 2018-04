Filha de espião russo deixa hospital no Reino Unido

Yulia Skripal recebeu alta após ser envenenada com seu pai, no dia 4 de março, em ação atribuída à Rússia

Yulia Skripal, a filha do ex-espião russo Serguei Skripal, envenenada ao lado do pai com uma substância neurotóxica na Inglaterra, recebeu alta - anunciou nesta terça-feira (10) o hospital em que ela estava internada desde 4 de março.

"Nós demos alta a Yulia do Hospital do Distrito de Salisbury", afirmou a diretora do centro médico, Christine Blanshard. Ela disse ainda que o ex-coronel russo também vai-se recuperar e receberá alta "em algum momento".

"Os dois pacientes responderam excepcionalmente bem ao tratamento", disse Blanshard, acrescentando que "os dois estão em diferentes estágios da recuperação".

"O pai fez bons progressos. Na sexta-feira, anunciei que não estava mais em situação crítica e, apesar de uma recuperação mais lenta do que a de Yulia, esperamos que também possa deixar o hospital em algum momento", completou a médica.

A doutora Blanshard explicou que Yulia quer "privacidade" e que não está disponível para falar com a imprensa.

Os Skripal foram encontrados inconscientes em 4 de março em um banco em uma rua de Salisbury, cidade do sudoeste da Inglaterra, depois que foram expostos a um gás nervoso, em um atentado que Londres atribui a Moscou.



O governo de Vladimir Putin nega com veemência qualquer envolvimento no atentado que, segundo as autoridades britânicas, foi executado com a substância Novichok, um agente nervoso produzido apenas em laboratórios militares russos.



A embaixada russa em Londres reagiu à notícia com uma tentativa de disseminar dúvidas: "Felicitamos Yulia Skripal por sua recuperação. Mas precisamos urgentemente de provas de que o que estão fazendo com ela é por sua vontade própria".



Tratamento

A alta de Yulia "não é o fim do tratamento, mas é um momento decisivo", disse a doutora Blanshard, antes de apresentar detalhes sobre o tratamento dos dois pacientes.

"Os agentes nervosos funcionam aderindo a enzimas particulares do corpo, que depois impedem o funcionamento dos nervos, resultando em sintomas como tonturas e alucinações", afirmou a médica.

"Nossa tarefa é tratar os pacientes para estabilizá-los e assegurar que possam respirar e que o sangue continue circulando. Depois, precisamos usar uma variedade de medicamentos para ajudar os pacientes até que possam criar mais enzimas e substituir as afetadas", explicou.



"Pelo que sabemos, não há um antídoto específico para o Novichok", afirmou o químico e toxicólogo Ralf Trapp, sobre o gás utilizado no ataque.