FBI faz batida no escritório do advogado de Trump

Agentes do FBI deram uma batida nesta segunda-feira (9) no escritório de Michael Cohen, advogado pessoal do presidente americano, Donald Trump, informou o advogado de Cohen, Stephen Ryan.





O advogado Ryan declarou em um comunicado que a decisão de vasculhar o escritório de Cohen, "totalmente imprópria e desnecessária", foi tomada pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga os laços entre a Rússia e a campanha eleitoral de Trump.