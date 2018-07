'Fake News' atingem pessoas mais do que notícias verdadeiras

Estudos feitos no MIT mostraram que os boatos mais sensacionalistas e chocantes se espalham mais rápido na Internet

Estudos feitos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mostraram que as "fake news" mais sensacionalistas e chocantes se espalham mais rápido na Internet do que as verdadeiras.

Isso se dá pela forma na qual as redes sociais priorizam a "viralidade". "As notícias políticas falsas se espalham mais, atingem mais pessoas e se tornam mais virais do que qualquer outra categoria de informação", aponta um relatório do MIT.

A pesquisa aponta que 126 mil boatos chegaram a três milhões de pessoas e que as notícias verdadeiras demoram seis vezes mais tempo para atingir um público de 1.500 pessoas.

Em Oxford, estudos chegaram as mesmas conclusões: nas plataformas on-line, as notícias são "ordenadas por sua relevância, usando algoritmos complexos que foram codificados para classificar, filtrar e enviar conteúdo de uma forma que se maximize o envolvimento do usuário com essa informação".

A pesquisa também ressalta que muitos internautas não sabem distinguir notícias falsas das verdadeiras, o que torna o papel da grande mídia fundamental. Há sinais encorajadores para os meios de comunicação, como o aumento das assinaturas digitais dos jornais The New York Times e The Washington Post, mas muitos outros veículos menores ainda estão lutando com a mudança para uma plataforma digital.