Facebook precisa de 'alguns anos' para resolver problemas, diz Zuckerberg

O Facebook provavelmente levará "alguns anos" para resolver os problemas sobre o uso irregular de dados privados de usuários da rede, disse o presidente executivo Mark Zuckerberg em uma entrevista publicada nesta segunda-feira (2).

Em declarações ao site de notícias Vox, Zuckerberg defendeu o modelo de negócios da companhia e rejeitou duramente as críticas ao gigante das redes sociais por parte do diretor-geral da Apple, Tim Cook, na semana passada.

Zuckerberg afirmou que um dos problemas do Facebook é seu "idealismo", concentrando-se nos aspectos positivos de conectar as pessoas, e que "não passamos tempo suficiente investindo ou pensando em alguns dos usos negativos das ferramentas".

"Acredito que agora as pessoas estão concentradas adequadamente em alguns dos riscos e desvantagens também", disse. "Acho que vamos cavar através deste buraco, mas levará alguns anos. Quem me dera pudesse resolver todos estes problemas em três ou seis meses, mas acho que a realidade é que as respostas para algumas destas perguntas vão demorar um período mais longo".