Extremistas do EI começam a deixar o sul de Damasco

Apesar da retirada do grupo, a imprensa estatal negou acordo com extremistas

Os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), entrincheirados em um último bolsão de resistência ao sul de Damasco, começaram a ser transportados neste domingo (20) para o deserto, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). "Seis ônibus entraram durante a madrugada na zona sob controle do EI para transportar os combatentes do grupo e suas famílias, antes de partir de madrugada para o deserto sírio, onde o movimento islâmico radical ainda mantém alguns territórios", afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

"Os ônibus estão agora na altura da cidade de Palmira (centro)", disse. O destino final é a região leste do país.

A imprensa estatal síria negou, no entanto, qualquer acordo com o grupo extremista.

As primeiras saídas acontecem após a entrada em vigor, no sábado, de um cessar-fogo entre o regime de Bashar al-Assad - que executou uma ampla ofensiva de um mês contra este último reduto extremista na capital - e o grupo EI, segundo o OSDH.

A medida afeta sobretudo os combatentes do EI presentes no acampamento palestino de Yarmuk, que se transformou em um bairro de Damasco, e em Tadamun, destacou a ONG.

O regime sírio iniciou em 19 de abril uma grande ofensiva contra o último reduto do EI no sul de Damasco, com o objetivo de retomar os bairros de Tadamun, Hajar al-Aswad, Qadam e o acampamento palestino de Yarmuk.

Os confrontos deixaram 62 mortos entre os civis e 484 entre os combatentes, incluindo 251 vítimas nas forças leais ao regime, segundo o OSDH.

Se conseguir retomar os últimos territórios dominados pelo Estado Islâmico em Damasco, o regime controlará a capital e seus arredores pela primeira vez desde 2012