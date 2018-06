Explosão por curto-circuito no metrô de Londres fere cinco

A Scotland Yard foi avisada às 19H03 (15H03 de Brasília) por telefone "sobre uma explosão" na estação de Southgate, norte da capital.



Seus agentes foram mobilizados para o local, assim como bombeiros e ambulâncias, e foi instalado um cordão de segurança para impedir o acesso à estação.



"Há uma investigação em curso para estabelecer a causa da explosão apontada, que parece ter sido menor", informou a Scotland Yard. "Não temos conhecimento de feridos graves".

Uma 'pequena explosão' provocada por um curto-circuito aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (19) no metrô de Londres, deixando cinco feridos, anunciou a polícia da capital britânica.O serviço de ambulâncias de Londres declarou ter tratado três pessoas no local por "ferimentos leves", enquanto outras duas pessoas foram transferidas ao hospital."Parece que a causa da explosão foi um curto-circuito de bateria. A Polícia Metropolitana e a BTP (polícia de transportes) trabalham conjuntamente para estabelecer as causas", informaram as autoridades.