Explosão de vulcão atinge barco turístico e deixa 23 feridos

Imagens nas redes sociais mostram os estragos feitos pela explosão do Kilauea, no Havaí

23 pessoas ficaram feridas depois de uma embarcação turística ser atingida pela explosão do vulcão Kilauea, no Havaí. Os turistas que viajavam na embarcação viram-se envolvidos numa gigantesca nuvem de fumo, entraram em pânico e tentaram fugir.



Muitos ficaram com queimaduras graves e uma das vítimas partiu uma perna durante a fuga.



Os momentos de vividos a bordo foram registados em vídeo e fotografias e compartilhados nas redes sociais.





#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: *Watch this with the SOUND UP* First look video from passenger Will Bryan on board the Lava Ocean Tours boat that was hit by a #lavabomb thrown up in the air during a #lavaexplosion https://t.co/Yj9reTBby7 @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/h67FUeFpGP — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 17, 2018





Os maiores estragos causados na embarcação deveram-se à projeção de uma rocha derretida vinda da explosão do vulcão.

A embarcação turística estava muito próxima do local da explosão, uma vez que se tinha aproximado do vulcão para observar a lava a chegar ao oceano.











O vulcão Kilauea, no sudeste da Grande Ilha do Havaí, onde vivem cerca de 185 mil pessoas, entrou numa nova fase de erupção no mês de maio.

A guarda costeira vedou as zonas onde a lava se junta ao oceano, para evitar novos incidentes e garantir a segurança.