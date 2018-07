Explosão de mina no Afeganistão deixa 11 mortos

Por enquanto, nenhuma organização terrorista se pronunciou

Ao menos 11 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, em sua maioria mulheres e crianças, na explosão de uma mina após a passagem de um ônibus por uma estrada da região oeste do Afeganistão.



O país tem passado por um período turbulento de questões políticas e sociais, sendo inclusive, palco de confrontos causados por organizações terroristas, forças do governo do país e também o movimento radical Talibã.



"Uma mina colocada pelos talibãs para atacar as forças de segurança explodiu na passagem de um ônibus de passageiros", afirmou o porta-voz da polícia da província de Farah, Muhibullah Muhib.



A explosão aconteceu às 4h30 locais desta terça-feira (31), segundo o porta-voz do governo provincial, Naser Mehri.



"O ônibus seguia de Herat para Cabul quando passou sobre uma mina colocada na estrada no distrito de Bal Baluk, em Farah", disse o porta-voz.



Pelo menos 10 feridos foram internados em um hospital de Herat.



De acordo com as primeiras informações, os passageiros do ônibus eram em sua maioria xiitas, da minoria hazara, alvo frequente de ataques dos extremistas sunitas.