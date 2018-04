Exército sírio avança sobre EI ao sul de Damasco

Segundo o OSDH, 79 combatentes pró-regime e 68 jihadistas já morreram desde o início da ofensiva

O Exército sírio avançava neste sábado sobre o subúrbio de Yarmouk, ao sul de Damasco, após violentos combates contra as forças do grupo Estado Islâmico (EI), no décimo dia da ofensiva contra o último bastião jihadista nos arredores da capital, informou a imprensa estatal. O Estado Islâmico controla desde 2015 o campo de refugiados palestinos de Yarmouk, que é de fato um bairro de Damasco, assim como parte dos bairros de Hajar al-Aswad e Qadam.

As forças do regime de Bachar al-Assad retomaram o controle do setor de Al-Maazaniah, no bairro de Qadam, "após terem destruído posições dos terroristas, que perderam homens e armamento", informou a agência oficial Sana.

Este avanço sobre "diversas frentes" em Qadam ocorre após "violentos combates com os terroristas do Daech (EI) nas últimas horas", revelou um oficial do Exército citado pela Sana.

O correspondente da AFP observou colunas de fumaça sobre o subúrbio sul de Damasco, alvo de intenso bombardeio de artilharia.

O avanço em terra é apoiado por ataques aéreos e disparos de artilharia do regime que já mataram 36 civis desde 19 abril, sendo 17 na sexta-feira, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Segundo o OSDH, 79 combatentes pró-regime e 68 jihadistas já morreram desde o início da ofensiva.

Os combates prosseguem ainda ao longo do setor entre o campo de Yarmouk e o bairro de Hajar al-Aswad, com o regime tentando separar as duas áreas.

"O objetivo é segmentar progressivamente a zona para reconquistá-la, como foi em Ghuta Oriental", último bastião rebelde nas portas de Damasco, que caiu em 14 de abril, disse à AFP o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahmane.