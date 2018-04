Executivo-chefe da Cambridge Analytica abandona cargo

Alexander Tayler deixou chefia da consultora política envolvida no escândalo de violação de privacidade no Facebook

Alexander Tayler deixou a liderança da consultoria política Cambridge Analytica e reassumiu sua anterior posição – de administrador na área de dados (Chief Data Officer) – para se concentrar nas várias investigações técnicas e inquéritos em curso, refere o comunicado da administração.



A empresa teria interferido, sem autorização, nos dados de mais de 87 milhões de usuários da rede social fundada por Mark Zuckerberg.



A consultoria, que trabalhou com a campanha presidencial de Donald Trump em 2016, terá usado os dados para traçar perfis dos utilizadores e desenhar mensagens "à medida" para apelar ao voto no actual presidente dos EUA.



Esta quarta-feira, Zuckerberg encontra-se a ser ouvido na Câmara dos Representantes dos EUA no âmbito do escândalo de violação de privacidade dos dados dos utilizadores do Facebook.