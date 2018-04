Ex-primeira-dama dos EUA Barbara Bush morre aos 92

No domingo (15), seu marido, George H. W. Bush (41º presidente), disse que a família havia decidido não prosseguir com tratamento

Morreu nesta terça-feira (17) a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush – mulher do 41º presidente norte-americano, George H. W. Bush (1989 – 1993) e mãe do 43º, george W. Bush (2001 – 2009).



A informação foi divulgada pelo porta-voz da família, Jim McGrath, segundo o jornal norte-americano "The New York Times".



No domingo (15), a família havia declarado que, após conversar com os médicos, não iria prolongar o tratamento, e sim focaria em proporcionar mais conforto.



Oe janeiro, o casal Bush comemorou 73 anos juntos – o que fez deles o casla há mais tempo unido na história da presid~encia norte-americana.



Ela também foi a segunda mulher na história americana a ter tido um marido e um filho presidentes – antes dela houve Abigail Adams, mulher do 2º, John Adams (1797 – 1801), e mãe do 6º, John Quincy Adams (1825 – 1829).