Ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye é condenada a 24 anos de prisão

Park estava presa preventivamente desde março, por causa do seu envolvimento em caso de corrupção

A ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye foi condenada a 24 anos de prisão nesta sexta-feira (6), em audiência que durou quase 2 horas e foi transmitida pela TV. Park, de 66 anos, estava em prisão preventiva desde março, por causa de seu envolvimento no caso de corrupção da "Rasputina", nome pelo qual sua amiga Choi Soon-sil ficou conhecida. Ela foi declarada culpada em 16 das 18 acusações que enfrentava, como abuso de poder, suborno e coação.



Juntas, elas criaram uma vasta rede de favores onde extorquiram grandes empresas, como Samsung, Hyundai e Lotte. Com a ajuda de Choi Soon-sil, verdadeiro nome de sua companheira, ela conseguiu US$ 70 milhões, dinheiro que usou para fins pessoais.



A ex-governante não compareceu a audiência por motivos de saúde e além da prisão, terá que pagar uma multa de 18 bilhões de wons (equivalente a US$ 16,8 milhões). A promotoria tinha pedido para ela 30 anos de regime fechado e multa de 118,5 bilhões de wons (US$ 95 milhões).



A condenação vem depois do julgamento de "Rasputina", que pegou 20 anos de cadeia e uma multa milionária, por ser responsável pela trama de corrupção.



Geun-hye foi o terceiro chefe de Estado sul-coreana cassado. Sua saída levou a uma antecipação nas eleições, vencidas em maio do ano passado pelo liberal Moon-Jae-in.