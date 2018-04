Ex-presidente Fujimori está com tumor no pulmão

07.04.2018 12:00

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, 79, que foi indultado em dezembro, revelou nesta sexta-feira (6) que os médicos detectaram um tumor em seu pulmão, em declarações a um canal de televisão local.



"Detectaram um pequeno tumor em um dos pulmões, por esse motivo vim ao INEN" (Instituto de Doenças Neoplásicas), disse Fujimori ao canal de notícias N quando saía do hospital oncológico. Ele acrescentou que a cada quatro meses deverá visitar o hospital para ver a evolução do tumor.



Ao longo do ano, o ex-governante se tornou um assíduo visitante de hospitais desde que, em dezembro, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski o indultou alegando razões de saúde, em uma decisão que dividiu o Peru.



Além dos problemas cardíacos e da hipertensão, Fujimori sofre de uma lesão cancerígena na língua pela qual já foi operado mais de uma vez.



Fujimori, que governou o Peru de 1990 a 2000 com mão de ferro contra as guerrilhas, passou os últimos 12 anos preso como parte de uma condenação de 25 anos por violação aos direitos humanos.