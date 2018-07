Ex-presidente do Equador denuncia complô após ordem de prisão

Correa, que governou o Equador entre 2007 e 2017, é acusado de associação criminosa e sequestro do ex-deputado Fernando Balda, segundo a Procuradoria, mas o ex-governante nega qualquer envolvimento e lamenta que o vinculem "sem ter nenhuma prova".



Para o ex-presidente socialista, que mora na Bélgica junto com a sua família desde que deixou o poder em 2017, o governo de seu sucessor Moreno está, sem dúvidas, por trás desse complô. "Ele está por trás de tudo isso, da judicialização da política", acrescentou.



Segundo Correa, Moreno "se reuniu com Balda, com o anterior procurador para colocar na prisão Jorge Glas", em referência ao seu vice-presidente entre 2013 e 2017, condenado a seis anos de prisão por receber 13,5 milhões de dólares da empreiteira Odebrecht.



A juíza Daniela Camacho ordenou na terça-feira a "prisão preventiva" contra o ex-presidente, a pedido do procurador, por não cumprir a medida cautelar de se apresentar periodicamente à CNJ (Corte Nacional de Justiça) em Quito.

O ex-presidente do Equador Rafael Correa denunciou nesta quarta-feira (4) um "complô" do atual governo de Lenín Moreno, depois que a Justiça equatoriana emitiu uma ordem de prisão contra ele por seu suposto envolvimento no sequestro de um opositor na Colômbia.Após a decisão, Correa recebeu o apoio dos presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Nicolás Maduro, da Venezuela. O governo equatoriano pediu consultas ao seu embaixador em La Paz e suspendeu a viagem de seu novo representante a Caracas.O Equador também enviou notas de protesto para ambos os países e exigiu "o respeito de governos vizinhos" ao trabalho da Justiça equatoriana, assinalou o chanceler José Valencia em Quito.