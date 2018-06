Ex-chefe de campanha de Trump tem prisão decretada

Um tribunal determinou, nesta sexta-feira (15), a prisão do ex-chefe de campanha de Donald Trump, Paul Manafort. Um juiz federal de Washington revogou a liberdade condicional de Manafort, acusado de tentativa de suborno de testemunha na investigação russa.

A ordem foi determinada apelo juiz em uma audiência depois que Manafort pediu para pagar uma fiança de US$ 10 milhões para deixar a prisão domiciliar.

Esta decisão representa uma vitória para o procurador especial Robert Mueller, que afirmou que a prisão de Manafort era necessária para que não pudesse influenciar as testemunhas de seu processo. Segundo os agentes que trabalham com Mueller, Manafort teria tentado entrar em contato com as testemunhas do caso por telefone ou por meio de serviço de mensagens criptografadas.

O ex-chefe de campanha responderá na Justiça por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e bancária e lobbying ilegal. Ele nega todas as acusações.



Apesar de o processo contra Paul Manafort ter surgido da investigação de Robert Mueller sobre o possível conluio da campanha de Trump com o Kremlin, os crimes alegados contra ele não envolvem seu trabalho como chefe de campanha do republicano, entre junho e agosto de 2016.