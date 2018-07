Ex-carcereiro de Mandela conta relação com o líder ativista na prisão

Madiba foi apresentado a Christo Brand como um 'terrorista'; anos de convivência mudaram a opinião do guarda, que revê amizade em edição comemorativa de livro

Quando o carcereiro Christo Brand conheceu Nelson Mandela ele não sabia que aquele se tornaria o primeiro presidente negro da África do Sul. Em 1964, quando foi detido, Mandela era considerado um terrorista, e Brand havia tido pouco contato com os reais efeitos do apartheid. Mais tarde, a relação de amizade que se desenvolveu entre os dois se transformou em um interessante relato no livro "Mandela - Meu Prisioneiro, Meu Amigo".



Em entrevista ao jornal Destak, Brand afirma que a primeira vez que viu Mandela foi quando ele e outros ativistas do CNA (Congresso Nacional Africano), que foram detidos, lhe foram apresentados quando chegou para trabalhar na prisão, em 1979.



"Eu cresci em uma comunidade rural onde não sabia nada de política. Eu nunca havia ouvido o nome 'Mandela' até então. Quando eu cheguei na ilha Robben não me falaram 'você vai conhecer Mandela'. Disseram apenas que eu ia conhecer os prisioneiros mais perigosos dali, os terroristas", conta Christo Brand, que na época tinha 19 anos. No livro, ele chega a comentar que sentiu ódio dos prisioneiros após serem descritos pelo chefe da prisão como homens que buscam "acabar com os brancos e dominar o país".



A primeira surpresa do jovem carcereiro foi o fato de os prisioneiros serem calmos, educados e nunca violentos. Entre os detidos estavam Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Raymond Mhlaba e Madiba. Em sua primeira conversa com Mandela, o líder ativista lhe perguntou sobre sua família, encorajou que praticasse esportes e lhe aconselhou a parar de namorar tanto.



"Ele pareceu desaprovar esses namoros e disse que eu deveria tirar um tempo e escolher a mulher certa", afirma Brand.



Durante os anos em que trabalhou junto a Mandela, a admiração de Brand cresceu. Ele relata pequenos favores que concedia aos "rivonianos", como eram chamados os ativistas do CNA detidos para prisão perpétua. Entrega de recados, vista grossa para pequenos delitos, como receber jornais ou chocolates numa visita, eram algumas das formas que Brand encontrou de "ajudar" o grupo.



Segundo ex-carcereiro, que hoje trabalha no museu da ilha Robben, um dos momentos mais memoráveis foi quando ele entregou a neta de Mandela em seus braços, durante um visita clandestina feita pela ex-mulher do ativista, Winnie.



"Foi muito arriscado, eu poderia ter perdido meu emprego, mas valeu cada segundo!", conta Brand. No livro, ele relata que a então esposa de Mandela escondeu a bebê em um cobertor e só a revelou dentro da sala de visita.



Nas cerca de 300 páginas, o ex-carcereiro Christo Brand faz ainda um apanhado de como eram as leis durante o regime racista do apartheid, que dominou a África do Sul de 1948 a 1994. Normas que proibiam crianças negras de estudarem matemática, por exemplo, ou a necessidade de negros portarem "passes" para se locomoverem se tornaram normais. Segundo seu relato, era comum negros desaparecerem após terem sido detidos por não terem um passe.



A obra ainda tem páginas com fotos da juventude de Brand e dos comícios de Mandela. Entre os registros está uma mensagem que Madiba enviou para o primogênito de Christo, Riian, ao completar 16 anos. Outra imagem mostra o ex-presidente americano Barack Obama, em uma visita feita em 2000 à cela que Mandela ocupou na ilha Robben.



Após o fim do regime do apartheid, Brand chegou a trabalhar na sede da Assembleia Constituinte durante o governo de Mandela.



O livro chega agora às lojas em um edição comemorativa pelo selo Planeta por ocasião do centenário de Madiba, celebrado em 18 de julho. Morto em dezembro de 2013, Mandela é celebrado todos os anos por seus feitos com uma palestra por nomes ilustres convidados pela Fundação Nelson Mandela. Este ano foi a vez do ex-presidente americano Barack Obama.



Mandela - Meu Prisioneiro, Meu Amigo

Ed. Planeta

304 páginas

R$ 49,90