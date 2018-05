Europa e Irã tentam manter acordo nuclear vivo

chanceler iraniano, Mohamad Javad Zarif, buscava, em uma reunião em Bruxelas com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, meios de garantir a sobrevivência do acordo. A resposta comum europeia deve ser anunciada esta semana, em uma cúpula em Sófia.

Mas afinal, o que Trump planeja ao sair do importante acordo nuclear? Segundo a professora Monica Herz, o presidente americano não busca um acordo, mas sim uma relação de força. "Este é um traço da política externa dos EUA, de maior isolamento. É uma posição diferente da tomada por Obama", lembra a especialista. "Trump busca mais isolamento e quer aumentar as limitações".



Antes de desistir do pacto, Trump chegou a se reunir com presidente francês Emmanuel Macron, na Casa Branca, e também com a chanceler alemã Angela Merkel. Os líderes europeus tentaram convencer o republicano a se manter no tratado, mas Trump reafirmou sua posição sobre querer um acordo mais rígido – algo que ele vinha defendendo desde sua campanha eleitoral.



"Trump está respondendo à sua base eleitoral, que é favorável a esse alinhamento, com uma moral mais religosa, que realmente enxerga o Irã como esse mal, e que busca mais proximidade com Israel, até mesmo pela questão do cristianismo", afirma Monica.



Entenda o acordo e suas mudanças:



Quem faz parte do acordo original?

EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, China e Irã



O que foi acertado em 2015?

Congelamento do programa nuclear até 2025

Limite de 300kg de urânio pouco enriquecido

Limite no número de centrífugas, com modelos mais antigos e lentos

Acesso da AIEA ao país

Reconfiguração de reator de água pesada



O que o Irã ganha em troca?

Fim das sanções econômicas contra Teerã

Permissão para o país comprar aeronaves comerciais

Descongelamento de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 355 bilhões) de Teerã que estavam presos no exterior



Prazos

Em 8 anos: pode testar até 30 centrífugas novas

Em 15 anos: fim das restrições ao arsenal e enriquecimento de urânio



Quanto tempo e material precisa para construir a bomba?

Segundo analistas, com o fim do acordo, o Irã ainda levaria 1 ano para obter o urânio enriquecido para uma bomba nuclear

O urânio precisa estar enriquecido a 90% para ser uma arma; hoje o acordo permite até 3,67%



O que Trump quer mudar?

Prazo mais longo para as limitações

Restrições também a mísseis balísticos



O retorno dos bloqueios econômicos é apenas mais um dos reflexos da decisão de Trump. Após seu anúncio de saída do acordo de 2015 com o Irã, houve escalada na tensão no Oriente Médio, com conflitos entre Israel e forças iranianas baseadas na Síria.O pacto, no entanto, ainda tem futuro incerto, já que o Irã e as demais potências que assinaram o acordo, idealizado pelo então presidente Barack Obama, ainda se mantêm fieis ao documento. Além dos EUA, França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China também fizeram parte do tratado, que tem como objetivo impedir o avanço nuclear de Teerã em troca da queda das sanções econômicas.Ainda nesta terça-feira (15), oSegundo a professora Monica Herz, professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, o futuro do acordo depende agora do debate interno no Irã, mas deve sofrer mudanças de qualquer forma."O pacto na forma como foi estabelecido originalmente chegou ao fim, sim. Pode haver agora um acordo entre os outros países e o Irã, para atrasar esse avanço nuclear", afirma a especialista. "Temos que esperar como vai ser a reação dentro do país, e ver o que a Europa tem a oferecer".Apesar de as demais potências permanecerem no acordo, o anúncio de Trump já causou revolta e conflitos no Oriente Médio. "A violência já está estabelecida, mas um ataque dentro do território iraniano não é iminente. A preocupação atual é com a presença na Síria, que é muito perto de Israel. Como não há fronteira entre Irã e Israel isso esfria um pouco a situação, mas mesmo assim estamos vendo violência", afirma a professora Monica.Os conflitos no Oriente Médio preocupam em especial a Europa. Com a escalada da tensão, há mais motivos para uma nova onda de refugiados partir da região em direção ao bloco europeu, que já tem recebido milhares de imigrantes devido a guerra na Síria.Além disso, a Europa tem uma maior proximidade comercial com o Irã. Se os EUA realmente estiverem dispostos a levar em frente todas as consequências do fim do acordo com Teerã, Washington deverá impor sanções contra todos os parceiros econômicos das empresas iranianas, atingindo assim as instituições europeias que investem na República Islâmica."As sanções que existiam antes afetam todas as empresas que façam comércio com o Irã. Não sabemos agora como será a reação com o mercado europeu", afirma a professora.