Eurocâmara condena 'brutal repressão' na Nicarágua

O Parlamento Europeu condenou nesta quinta-feira (31) a "brutal repressão" contra manifestantes na Nicarágua e pediu ao governo que cesse "todos os atos de violência e adote uma reforma eleitoral".

Por 536 votos a favor, 39 contra e 53 abstenções, os eurodeputados reunidos em Estrasburgo, na França, também exortaram os manifestantes e organizações à frente dos protestos a "abster-se de recorrer à violência durante o exercício de seus direitos".

Pelo menos 92 mortos, segundo dados oficiais e de organizações de direitos humanos compilados pela agência France Presse, foram registrados nos protestos, que começaram em 18 de abril, contra a reforma da previdência social promovida pelo governo de Daniel Ortega.

As manifestações foram marcadas pela violência e provocaram protestos contra o governo. Os manifestantes exigem a renúncia de Ortega, um ex-guerrilheiro que eles acusam de tentar estabelecer uma ditadura familiar como a de Anastasio Somoza (1934-1979), contra a qual ele mesmo lutou.

O Parlamento Europeu "condena a brutal repressão e intimidação dos manifestantes pacíficos na Nicarágua, que se opõem à reforma da previdência social, e lembra todas as forças de segurança da Nicarágua de seu dever, o de proteger seus cidadãos".

Na resolução, promovida pelos grupos conservadores, social-democratas e liberais, os eurodeputados pedem que "as autoridades da Nicarágua autorizem uma investigação internacional transparente e independente, a fim de processar os responsáveis pela repressão".



Protestos

Na quarta-feira (30), ao menos cinco pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em protestos contra e a favor do governo.

Durante a tarde, "sujeitos encapuzados atacaram com armas de fogo e morteiros famílias que participavam" de um ato pró-governo em Manágua, "resultando em 12 pessoas feridas, incluindo cinco policiais", informou o subdiretor da Polícia Nacional, Francisco Díaz.

"Entre estes doze feridos, foi confirmada a morte de dois companheiros da juventude sandinista", acrescentou Díaz.

O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh) relatou dois mortos e doze feridos em choques ocorridos no departamento de Estelí, no norte do país.

A oposição denunciou que grupos ligados ao governo atiraram contra uma manifestação em Manágua em apoio às mães de filhos mortos nos protestos, deixando um morto e vários feridos.

"Massacre! Dispararam rajadas contra manifestantes pacíficos", denunciou o bispo auxiliar de Manágua Silvio Báez nas redes sociais.