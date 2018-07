EUA pedem que centro-americanos desistam de migração ilegal

A reunião foi realizada após a visita a Guatemala, no último 28 de junho, do vice-presidente americano, Mike Pence, para discutir a tempestade política provocada pela separação de mais de 2 mil crianças migrantes de seus pais detidos ao cruzarem a fronteira.



Nessa ocasião, Pence exigiu aos presidentes dos países do norte centro-americano que freiem o "êxodo".



'Ação cruel e desumana'



"Separar as crianças de seus pais é uma ação cruel e desumana", indicou o chanceler do México, Luis Videgaray, e acrescentou que "estão sendo tomadas ações concretas para impedir que isso volte a ocorrer".



Nielsen e os chanceleres da região acordaram iniciar uma campanha para "dissuadir" a migração ilegal, atacar os traficantes conhecidos como "coiotes" e enfrentar as organizações criminosas.

A secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pediu nesta terça-feira (10) aos países do norte da América Central que evitem a migração ilegal, após uma reunião na capital da Guatemala com os chanceleres de México, Guatemala, Honduras e El Salvador."Vou continuar estimulando aqueles que estão tomando esse caminho [de migrar], por favor façam isso pela via legal", apontou a funcionária do governo do presidente Donald Trump.Nielsen indicou que os Estados Unidos podem aceitar os que venham do denominado Triângulo Norte da América Central toda vez que cheguem ao país por meio de uma solicitação formal de asilo. "Não há necessidade de infringir a lei americana para buscar abrigo", afirmou.