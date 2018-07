EUA pede eleições antecipadas e fim da repressão na Nicarágua

Governo americano já negou vistos a funcionários nicaraguenses e sancionou três pessoas próximas a Daniel Ortega por abusos dos direitos humanos e corrupção

Os Estados Unidos pediram nesta segunda-feira (16) ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, o fim "imediato" da repressão de protestos opositores e que atenda às reivindicações dos manifestantes, estimulando a realização de eleições antecipadas como saída para a crise que deixa mais de 280 mortos em três meses.



"As eleições antecipadas, livres, justas e transparentes são o melhor caminho para a democracia e o respeito aos direitos humanos na Nicarágua", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, em comunicado.



Nauert condenou os "contínuos ataques" de forças não-oficiais de Ortega contra estudantes universitários, jornalistas e clérigos, assim como a "detenção arbitrária" dos líderes da opositora Aliança Cívica, integrada por estudantes, empresários, camponeses e outros membros da sociedade civil.



Os Estados Unidos já restringiram emissão de vistos a funcionários nicaraguenses e sancionou três pessoas próximas a Ortega por abusos dos direitos humanos e corrupção.



A Nicarágua sofre desde 18 de abril com protestos que explodiram pela proposta do governo de reforma o sistema de aposentadorias, mas derivaram em uma reivindicação para exigir a saída de Ortega e de sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, a quem acusam de instaurar uma ditadura.