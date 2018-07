EUA negam visto a palestinos para encontro na ONU

Seis funcionários do gabinete do premiê palestino apresentariam relatório sobre metas de combate à pobreza extrema e promoção de educação e saúde

Seis funcionários do governo palestino tiveram seus vistos negados pelos Estados Unidos para participar de uma reunião de alto nível sobre o desenvolvimento nas Nações Unidas em Nova York nesta semana, informou o embaixador palestino nesta quarta-feira (18).



Os seis funcionários do gabinete do primeiro-ministro palestino apresentariam um relatório sobre os esforços palestinos para alcançar 17 metas estabelecidas pelas Nações Unidas para acabar com a pobreza extrema e promover a educação e a saúde.



"O consulado dos EUA negou os vistos deles e, claro, o poder de ocupação israelense complicou o assunto", disse a jornalistas Riyad Mansour, representante palestino na ONU.



Nesta semana, a ONU está realizando um fórum político para fazer um balanço dos esforços para atingir as metas de desenvolvimento sustentável até o prazo estipulado.



Sem os seis palestinos, o embaixador fez uma apresentação em nome da Palestina, que tem o status de Estado observador não membro da ONU.